AK Parti’den akaryakıt ve LPG piyasasına yeni vergi düzenlemesi

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler koordinasyonunda hazırlanan teklif üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Düzenlemenin yarın TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AK Parti, akaryakıt, LPG ve benzeri sektörlerde vergi kaybının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeleri kapsayan yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmaya hazırlanıyor.

Kanun teklifinde, akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin güvenli şekilde tahsil edilmesi ve vergi kayıplarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler yer alacak.

Emniyet okullarına giriş şartları değişecek

Teklife göre, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarına girişte uygulanacak sağlık şartları yeniden düzenlenecek.

Basın İlan Kurumu düzenlemesi yapılacak

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’da değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda gazete, dergi ve internet haber sitelerine ilişkin bazı hükümler ile basın yayın ilkelerine yönelik maddeler yeniden ele alınacak.

Araç satış işlemlerinde süre uzatımı

Düzenleme kapsamında ayrıca toplu araç satış işlemlerine ilişkin tescil ve kayıt sürelerinin uzatılmasına yönelik maddeler de bulunuyor.