CHP'nin başvurusu sonrası YSK'dan toplantı kararı
CHP, “mutlak butlan” kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesinin önünün açılmasının ardından YSK’ye başvurdu. Parti yönetimi, Özgür Özel ve mevcut yönetimin görevlerinin eski yönetime devredilmesine ilişkin karara itiraz ederken, YSK’nin kritik toplantısı bugün saat 11.00’da yapılacak.
CHP, 38’inci Olağan Kurultay’a ilişkin davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından verilen “mutlak butlan” kararının ardından yeni bir adım attı.
CHP başvuru yaptı
Kararla birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesinin önü açılırken, parti yönetimi konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı, resmi başvuru yapıldı.
CHP, daha önce reddedilen ve ardından istinaf sürecine taşınan davada, Genel Başkan Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin görevlerinin kurultay öncesindeki yönetime devredilmesine yönelik karara itiraz başvurusunda bulundu.
YSK toplanıyor
Başvurunun ardından YSK’nin bugün saat 11.00’de toplanarak itirazı değerlendirmesi bekleniyor.