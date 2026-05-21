Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alındı! İşte yerine gelen yeni isim
Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevine son vererek, bu göreve Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un getirilmesine hükmetti.
