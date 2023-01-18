CHP'li Engin Özkoç'tan 'Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak?' sorusuna yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkoç, Millet İttifakı'nın adayının ne zaman açıklayacağına ilişkin, "Biz bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda 6'lı masa tekrar bir araya gelecek. Bir sunum gerçekleştirilecek. Ocak ayından sonra da adayı açıklayacaklar" dedi.

''Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar''

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesiyle ilgili de "Biz kararımızı net olarak açıkladık. 6 Nisan'dan önce olacak her seçime 'Evet deriz' dedik. Şimdi onlar kendileri için bir seçim tarihi belirliyor. Nasıl çıkartmak istiyorlarsa öyle çıkartacaklar" diyerek yanıt verdi.