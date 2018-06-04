CHP'li heyet Gülen dosyalarını inceledi

04 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı" açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, iade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesinin, Adalet Bakanlığında olduğunu ifade ederek, İnce'yi hukukçu vekilleri ile Adalet Bakanlığına belgeleri incelemeye davet etti.

Bu kapsamda CHP'den 4 kişilik bir heyet, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin dosyayı incelemek üzere Adalet Bakanlığına gitti. Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gelen heyette Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Avukat Erol Aras ve Avukat Efe Dikbıyık yer aldı.

Heyet adına girişte açıklama yapan CHP Milletvekili Murat Emir, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun olarak istenilip istenilmediğini araştırmak üzere geldiklerini belirtti. Objektif, dikkatli ve ayrıntılı bir inceleme yapacaklarını kaydeden Emir, "Bu iki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim buradaki asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir şekilde incelemek ve ortaya koymaktır. Umuyorum ki Adalet Bakanlığı bürokraside gerekli yardımı yapacak ve olumlu uyumlu güzel bir çalışma yapacağız" şeklinde konuştu.

"Çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğiz"

Heyet 5 saatlik görüşmenin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Talepnameleri ve dosyaları incelediklerini belirten Murat Emir, "Bir rapor hazırlayacağız ve bu raporu cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve Genel Başkanımıza ileteceğiz. Şuan için çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgi bu kadar. Çalışmamızın ayrıntısıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğiz, çünkü biz bu çalışmayı Muharrem İnce ve Genel Başkanımız adına yaptık, dolayısıyla raporu onlara vereceğiz" diye konuştu.

Yaklaşık 85 klasör olduğu ve buna yönelik nasıl bir bakış açısıyla çalışma gerçekleştirdikleri sorulan Emir, "Biz çok yönlü bir çalışma yaptık. Oradaki dosyaların usulüne dönük olarak bazı incelemelerde bulunduk dolayısıyla yeterli bir çalışma yaptık" karşılığını verdi.

Avukat Erol Aras ise, müsteşar dahil olmak Adalet Bakanlığının bütün üst düzey bürokrasisinin görüşmede olduğunu belirtti. Aras, "Biz tarafsız hukukçular olarak elimizden geldiği kadarını inceledik. Notlarımızı toparladık, raporumuzu hazırlayacağız" diye konuştu.

Adalet Bakanlığından açıklama

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan CHP heyetinin Bakanlığı ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamada, "CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır. Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır." denildi.

Kaynak: İHA