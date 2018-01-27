CHP'li Oran'dan Sosyalist Enternasyonal'e Suriye tepkisi

27 Ocak 2018

CHP'li Umut Oran 3 yıldır sürdürdüğü Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkan Yardımcılığı görevinden, "SE, Suriye'deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor" başlıklı açıklama nedeniyle istifa etti.

Oran, yazılı açıklamasında, kendisi için siyasetin, "şartlar ne olursa olsun makam ve unvan peşinde koşmak" olmadığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendiği ilk şeyin, "Bireysel ikbali yok sayıp milletin bekası için mücadele etmek" olduğunu aktaran Oran, şöyle devam etti:

"Bu anlamda siyasi hayatımda attığım her adımda referansım büyük Türk milleti ve onun bekası olmuştur. 2015 yılından beri üzerimde taşıdığım Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevimden, Enternasyonal tarafından 25 Ocak 2018 gece yarısında yayınlanan 'SE, Suriye'deki Yeni İnsani Felaket Konusunda Uyarıyor' başlıklı açıklama sebebiyle istifa ediyorum."

Umut Oran, Mehmetçik'in Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelesinde haklı olduğuna ve hiçbir gerekçenin eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadeleye darbe vurmaması gerektiğine inandığını ifade etti.

Oran, şunları kaydetti:

"Açıklanan metnin 'bölgede yaşanan süreçleri doğru analiz etmediğini, emperyalist ülkeler ABD ve batı tarafından sınırsızca silahlandırılan, her türlü eğitimle yetiştirilen terör örgütü PKK/YPG'yle ilgili uluslararası toplumu doğru bilgilendirmediğini ve Suriyelilerin tamamının söz hakkı olan Suriye devletinin bütünlüğünü yeterince gözetmediğini' düşündüğüm için kabul edilemez buluyorum. PKK-PYD-YPG, insan haklarını ihlal eden ve savaş suçu işleyen örgütlerdir."

Kaynak: AA