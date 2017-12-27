CHP'li vekil hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Milletvekili Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında katıldığı bir radyo programında sarfettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "26. dönem Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında 26.12.2017 tarihinde katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
Kaynak: AA