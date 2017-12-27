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CHP'li vekil hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Milletvekili Aldan hakkında, bir radyo programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP'li vekil hakkında soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında katıldığı bir radyo programında sarfettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "26. dönem Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında 26.12.2017 tarihinde katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Kaynak: AA

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