CHP'li Yılmaz cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

20 Nisan 2018

24 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesi cumhurbaşkanlığı için adayların kim olacağı merak konusu olurken CHP cephesinden hamle geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Muhalefetin uygulayacağı strateji çok önemli ben de bu strateji de yer almak istiyorum. Mesele millet, ülke meselesi. Türkiye zor bir durumda. Bir komplo ile karşı karşıya. Bir çıkış lazım. Ayaklarımıza vurulan bu prangaları söküp atmamız lazım. Erken seçim kararından sonra bir başka tezgah daha tezgahlanıyor. Medya ve sözüm ona bazı kanaat önderleri CHP'nin adayını da kendileri belirlemek istiyorlar. Bu bir komplodur bunu boşa çıkarmamız lazım. Sayın Genel Başkana düşüncelerimi açtım. Genel Başkanımızın aday olması durumunda kendisini sonsuz destekleyeceğim. Aday olmaması halinde ve partimizin ilgili organlarının bu görevi bana tevdi etmesi halinde adayım. Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, Genel Başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel Başkan aday olmadığı taktirde adayım. Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu olabilecek insanların ortaya çıkması gerekiyor. Kimseden korkum yok, veremeyecek tek bir hesabım yok" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız, adayımızı böylece belirlemiş olacağız" demişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli salı günü partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapmış ve ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından “Cumhur İttifakı” Türkiye’yi 24 Haziran'da erken seçime götürme konusunda uzlaşmıştı.