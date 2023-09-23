CHP’nin Ankara il başkanı Ümit Erkol oldu
Atatürk Spor Salonu’ndaki CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi’nin divan başkanlığını CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yaptı. Ümit Erkol ve Sercan Çığgın’ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi.
Haber Merkezi
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Atatürk Spor Salonu’ndaki CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi’nin divan başkanlığını CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç yaptı.
Delegelerin oylarıyla ‘blok liste’ yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.
Ümit Erkol ve Sercan Çığgın’ın il başkanlığına aday olduğu kongrede, 340 delegenin oyunu alan Erkol yeni il başkanı seçildi.
Sercan Çığgın ise 241 oyda kalarak yarışı kaybetti.