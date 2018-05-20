CHP'nin milletvekili adayları belli oldu
CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimleri'nde yarışacak milletvekili adayları belli oldu.
24 Haziran'da seçime katılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları belli oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir 2. Bölge'den aday olurken cezaevinde bulunan Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge'den aday gösterildi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi gündeme gelen Abdüllatif Şener'in ise Konya'dan aday gösterildiği gelen bilgiler arasında. Aday listelerinin teslim süresi yarın saat 17.00'de dolacak.
Kulislerden yansıyan bilgilere göre aday listesinin bir bölümü:
İstanbul 1. Bölge
1 - Akif Hamzaçebi
2 - Gamze Akkuş İlgezdi
3 - Onursal Adıgüzel
4 - Fethi Açıkel
5 - Gürsel Tekin
6 - İlhan Kesici
7 - Oğuz Kağan Salıcı
8 - Mahmut Tanal
9 - İbrahim Kaboğlu
10 - Sera Kadıgil
İstanbul 2. Bölge
1 - Enis Berberoğlu
2 - Aykut Erdoğdu
3 - Tuncay Özkan
4 - Yunus Emre
5 - Sezgin Tanrıkulu
6 - Yüksel Mansur Kılıç
7 - Gökan Zeybek
8 - Işık Öğütçü
İstanbul 3. Bölge
1 - Erdoğan Toprak
2 - Engin Altay
3 - Mehmet Bekaroğlu
4 - Zeynel Emre
5 - Sibel Özdemir
6 - Özgür Karabat
7 - Turan Erdoğan
8 - Gülizar Emacan
9 - Saadet Kontenjanı
10 - Turan Hançerli
11 - Ali Çeşmeci
Ankara 1. Bölge
1 - Tekin Bingöl
2 - Levent Gök
3 - Ali Haydar Hakverdi
4 - Bülent Kuşoğlu
5 - Gamze Taşçıer
Ankara 2. Bölge
1- Nihat Yeşil
2- Yıldırım Kaya
3- Semra Dinçer
Ankara 3. Bölge
1- Haluk Koç
2- Murat Emir
3- Ahmet Ersen Özsoy4
4- Servet Ünsal
İzmir 1. Bölge
1 - Murat Bakan
2 - Selin Sayek Böke
3 - Özcan Purçu
4 - Kani Beko
5 - Mehmet Ali Çelebi
6 - Tacettin Bayır
7 - Ednan Arslan
8 - Sefer İpekli
9 - Kazım Umdular
10 - Nilay Kökkılınç
11 - Ezgi Deniz Urunga
12 - Devrim Barış Çelik
İzmir 2. Bölge
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2 - Ünal Çeviköz
3 - Kamil Okyay Sındır
4 - Atila Sertel
5 - Sevda Erdan Kılıç
6 - Mahir Polat
7 - Bedri Serter
8 - İdris Yavuz Yılmaz
9 - Ali Engin
10 - Salih Özçiftçi
11 - Mehmet Birlik
12 - Ebru Okay
Adana
1 - Ayhan Barut
2 - Orhan Sümer
3 - Müzeyyen Şevkin
4 - Burhanettin Bulut
5 - Oya Tekin
Antalya
1 - Deniz Baykal
2 - Çetin Osman Budak
3 - Rafet Zeybek
Eskişehir
1 - Utku Çakırözer
2 - Jale Nur Süllü
3 - Nuray Akçasoy
4 - Engin Çakmak
5 - Sinan Özkar
6 - Erdal Çakıcıer
7 - Muharrem Şenel
Hatay
1 - Servet Mollaoğlu
2 - Nermin Yıldırım
3 - Serkan Topal
4 - Mehmet Fatih Turan
Kocaeli
1 - Haydar Akar
2 - Fatma Kaplan Hürriyet
3 - Tahsin Tarhan
Muğla
1 - Mürsel Alban
2 - Suat Özcan
3 - Burak Erbay
4 - Süleyman Ayyılmaz
Sivas
1 - Ulaş Karasu
Tokat
1 - Kadim Durmaz
Tunceli
1 - Polat Şaroğlu
2 - Mesut Coşkun