CHP’nin ön seçim toplantısı iptal mi edildi? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, İstanbul Valiliği’nin CHP’nin Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği ön seçim toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

Günaydın, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü Nevruz’a izin verdi valilik. Vermelidir, Nevruz önemli bir kutlamadır. Ama Nevruz’a izin veren valiliğin cumartesi günü, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıya yönelik yasaklama kararı aldığını ifade edelim. Bu hukuka da aykırıdır adalete de aykırıdır vicdanına da aykırıdır."

İstanbul Valiliği'nden yalanlama

Ancak İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplantının yasaklandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.