CHP'nin seçim beyannamesi açıklandı

26 Mayıs 2018

Seçim Sloganını 'millet için geliyoruz' olarak belirleyen CHP'de seçim bildirgesi açıklandı. 600 milletvekii adayının da tanıtıldığı toplantıda, beyannamede Türkiye’nin beş temel sorun üzerinde duruldu.

Seçim bildirgesinde ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika gibi alanlardaki sorunları çözecek vaatlere yer verildi.

Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı" seçim şarkısı tanıtıldı.



Toplantı salonuna girişte adaylara ve misafirlere CHP'nin 230 sayfalık bildirgesi dağıtıldı.



CHP'nin seçim sloganı da "Millet için geliyoruz" olarak açıklandı. CHP, cumhurbaşkanı seçim kampanyasında ise "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullanacak. CHP ayrıca seçimlerde "artık tamam" sloganıyla da seçmenin karşısında olacak.

Kılıçdaroğlu bahsettiği 5 temel sorunun ekonomi ayağı için, "Türkiye'yi bölgesinde lider yapma kararlılığındayız. En sorunlu alanlardan biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemliyoruz. TL, dünyanın en büyük değer kaybeden paralarından biri oldu. Türkiye'yi nasıl lider yapacağız, eriyen TL ile mi yapacağız? Çiftçi hayatından memnun değil, emekli memnun değil, işçi memnun değil, işsiz hiç memnun değil. Varlık için yoksulluk yaşayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Kendisini yakan işçi, çiftçi, intihar eden sanayici ve esnaf bunlara bakınca işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Bu düzenden kim memnun değil? Bu düzenden memnun olan tek bir sınıf var, o da rantiyeciler sınıfı. Kendisini yakan ,intihar eden rantiyeci var mı? Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce'ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor." ifadelerini kullandı.

Toplantının yapılacağı salona CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı İnce birlikte geldi

"Ekonomi büyük dönüşüm ve değişime ihtiyaç duyuyor"

"Eleştirmek kolay, nasıl değiştireceğiz? Şunu toplumun önüne açıkça koyacağız. Ekonomi büyük dönüşüm ve değişime ihtiyaç duyuyor. Bunu değiştirmek zorundayız" diyerek sözlerine devam eden CHP Lideri şunları söyledi:

"16 yıldır ülkeyi yönetenler bu dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Dönüştüremeyeceği açık. Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar, dinledim. Onların seçim bildirgeleri ranta dönük, bizim ki üretim ve insana dönük. Siyah ile beyaz kadar fark var. Her yerde bunları anlatacaksınız. Bu dönüşümü nasıl yapacağız? Hangi ulusa, devlete bakarsanız bakın, büyük dönüşümler planlama ile olmuştur. 50 ila 100 yılı bir ülke planlamış ise, hangi ürünlerin üretileceğini planlamış ise o ülke saygın olur. 16 yıldır ülkeyi yönetenler devlet düzenleme teşkilatını kapattılar. İnsani Gelişme Stratejileri Bilgi Politikaları kurumunu kuracağız. Sanayici katma değeri yüksek ürün üretecek. İnsan odaklı bir strateji oluşturunca geleceği sağlıklı bir biçimde planlayacağız."

"Bizim hedefimiz, onların göremeyecekleri kadar kapsamlı"

"Madem ekonomide katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, şimdiden planlamalıyız. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bizim bilim insanlarımız, gencecik çocuklarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. 21. yüzyılda en parlak beyinlerimiz Batılı ülkelere gidiyor. Bu beyin göçünü tersine çevireceğiz. Dünyanın saygıdeğer bilim adamlarının Türkiye'ye gelmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Burada saygın kurumumuz var diyeceğiz. Sanayiler katma değeri yüksek ürünler üretmek zorundadır. Söz sahibi olmak istiyorsak üretmek zorundayız. Bizim hedefimiz, rüyamız onların göremeyecekleri kadar kapsamlıdır, biz bunu biliyoruz. Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor, 'biz yol yapıyoruz'u konuşuyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde liderler yol yapıyoruz diye övünmez. Bizim hedefimiz Türkiye'yi bölgesinde 21.yüzyılın lideri yapmaktır" dedi.

'KOBİ'ye 1 yıl süreli 0 faizli kredi' vaadi

Kılıçdaroğlu bilgirgesini şu sözlerle açıklamaya devam etti:

"Bu yıl katma değeri yüksek görülen bir madde, 3 yıl sonra eskimiş sayılabiliyor. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. Bütün KOBİ'lere 1 yıl süreli ödediğin vergi primi kadar sıfır faizli kredi vereceğiz. Alacaksın, işini büyüteceksin. Bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bu proje hayata geçince, devlet vergi ve sigorta primlerini zamanında toplar. Herkes yatırır, sıfır faizli kredi almak için. Şu an tahsil edilemeyen bütçe geliri 322 milyar lira. Vergini öde, primini öde, ödediğin kadar sıfır faizli kredi veriyorum. Bundan daha iyi bir proje Türkiye tarihinde yazılmamıştır diyorum. Kayıtdışı ekonomi büyük oranda azalacak. Daha fazla işçi çalıştıracak, daha fazla sıfır faizli kredi için. Katma değeri yüksek ürün üretenler için daha fazla sıfır faizli kredi sağlayacağız. Bunun sonucunda ihracatımız büyüyecek, çok daha fazla döviz geliri elde eden bir Türkiye göreceğiz. En geç 5 yıl içinde Türkiye, orta gelir tuzağını aşacak, en az kişi başı gelir 15 bin dolar olacak."

"Tarımda Türkiye'yi dünyanın lideri yapacağız"

Batının egemen güçlerinin Türkiye'nin tarımını çökerttiklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şimdi o güçler 81 milyonu biz besleyeceğiz kavgasını veriyorlar. Türkiye'yi bu utançtan kurtaracağız. Çiftçiyi güçlendireceğiz. Fındığı en çok biz üretiyoruz ama biz fiyatını belirlemiyoruz. Sözümüz söz, Karadeniz'de Fiskobirlik'i kuracağız, fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz. İnce, 3 liraya mazot vereceğim dedi, biz, 2.35'ten veriyoruz dediler. İnce gitti, traktöre mazotu doldurdu, 5,72'den. Tarım bakanının çiftçiden haberi yok. Kırsala 40 bin ziraat mühendisi ve veterineri atayacağız. Tarım ile teknolojiyi buluşturmazsanız verimi gözardı edersiniz. Tarım Teknoloji Liseleri kuracağız. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi ilan edeceğiz. Çiftçinin borçlarını sonuna kadar sileceğiz. Sana mazotu düşük fiyattan vereceğiz, sen bunu hakediyorsun. Çiftçiye sıfır faizli kredi vereceğiz. Rantiye 16 yıldır köşeyi döndü, bizim isteğimiz alınterinin köşeye dönmesi. Muharrem İnce'nin de, Kılıçdaroğlu'nun da sözü, tarımda Türkiye'yi dünyanın lideri yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

"Esnaf Bakanlığı kurulacak"

"Çiftçi bankanın önünde kendini yakmayacak, faizleri silinmiş olacak. Şeker fabrikalarını geri alacağız" ifadelerini kullanan CHP Lideri, Esnaf bakanlığı kuracaklarını söyleyerek, "Esnaf yıllardan beri söylüyor, neden bakanlık kurmuyorsunuz diye. Biz de diyoruz, emekten yana diyoruz, seni kira stopajından kurtaracağız. Esnaf Bakanlığı'nı kuracağız" diye konuştu.

Anadolu'yu şaha kaldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, salondakiler 6 dakikalık bir filmle 2 dev projesini gösterdi.

Projeinin detaylarını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu 2 dev proje, Kafkasların, Balkanların da, Ortadoğu'nun da güvencesi olacak. Oralara da katma değer katacak. PĞrojeyi sadece Türkiye için değil, bölge için üretiyoruz. Hedefimiz bölgesinde 21. yüzyılın lideri yapmak, en saygın hale getirmek. Ekonomide bunları yapacağız" dedi.

Seçim beyannamesinde bulunan 5 temel sorunu açıklamaya devam eden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

EĞİTİM:

- Eğitimde neler yapacağız? 1 yıl sonrası için pirinç ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan meyve ek, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insanı eğit. Bir çin atasözü bunu söylüyor. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti. Anneler çocuklarının hangi sınava gireceklerini, hangi okula gideceklerini bilmiyorlar. Eğitim bir kişinin dudakları arasına terk edilmiştir. Hızlı değişim ve dönüşüme eğitim ile ayak uydurabilirseniz. Bir ülkeyi geri bırakmak için işgale gerek yok, eğitimi bozmanız yeterli. Eğitimi düzeltmek Muharrem İnce, ki öğretmendir ve Kılıçdaroğlu'nun boynunun borcudur. Anneler, babalar sizlere sesleniyorum, bu ülkenin çocuklarının çoğu niteliksiz okullara gidiyor. Bundan memnun musunuz, memnunsanız verin oyunuzu. Değiliz diyorsanız, yönünüzü CHP'ye çevireceksiniz.

- Çocuklara analitik düşünme ve sorgulama ile ilgili bir sistemi kuracağız. Sorunları çözebilecekleri bir eğitim politikası izleyeceğiz. Batılılar, daha çocuk anne karnındayken eğitimi düşünüyorlar. Bütün mahallelerde, ücretsiz kreş açacağız. CHP'li belediyelerin olduğu tüm yerlerde bu var. Bunu Türkiye'ye yayacağız. Çocuk sabah evden çıkacak, okuluna gidecek. Akşam servisine binecek evine gelecek. Sabah kahvaltısı okuldan, öğle yemeği okuldan. Öğretmeni ile bir arada olacak, arkadaşı ile olacak. Aile çocuğunu akşam huzur içinde karşılayacak. Birleştirmiş sınıf uygulamasına son vereceğiz, 21. yüzyıldayız. Rantiye sınıfının eğitim ile sorunu yok, dünyanın parasını kazanıyorlar. Çocuklarını yurt dışına eğitime gönderiyorlar. Garibanın oğlu nereye gidecek? O çocuklara çağdaş eğitimi sağlamak boynumun borcudur, ben bunu yapacağım. Yurtsuz öğrenci kalmayacak, en geç 2 yıl içinde çözeceğiz. Birer, ikişer kişilik odalar. İnternet erişimi olacak. Nitelikli, niteliksiz okul ayrımına son vereceğiz.

- Teknoloji liseleri açacağız. Bütün OSB'lerde bunu yapacağız. Sigorta primlerini devlet ödeyecek, o çocuklar teknoloji liselerinde katma değeri yüksek ürün üretecekler. Hiçbir fabrika sahibi, ben nitelikli eleman arıyorum, bulamıyorum diyemeyecek. Bir yılda 180 bin öğretmeni atayacağız. Kadrolu, sözleşmeli öğretmen ayıbı var. Bu ayıbı kaldıracağız, öğretmen, öğretmendir. Ne demek sözleşmeli öğretmen? Hiçbir öğretmen, yoksulluk sınıfının altında maaş almayacak. Rantiyeciye para buluyorsun?

3600 ek gösterge eleştirisi

Öğretmenlere, polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 gösterge deyince itiraz ettiler. Meclis'e getirince kabul etseydin. Kararname çıkar, 3600 ek göstergeyi ver, biz de seni alkışlayalım. Neden 24 Haziran'dan sonra? Öğretmenleri toplumun en saygın kişileri yapacağız. Öğretmenleri, devlet memuru kanunundan çıkaracağız, öğretmenlerin ayrı kanunu olacak. Öğretmen toplumda gezerken, herkes onun öğretmen olduğunu bilecek. Bütün öğretmenler, sizin önünüzde saygı ile eğiliyorum. Bütün peygamberler öğretmendir, bu nedenle saygımız sonsuzdur."

Öğretmenlere öğretmenler gününde ikramiye

Öğretmenler gününde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz, rantiyeye değil, öğretmene vereceğim. Öğretmen bilim insanı, sanat insanı yetiştiriyor, toplumun saygısını kazanan esnaf, sanatkar yetiştiriyor. Üniversitelerin bilimsel özerkliği olacak, mali özerkliği olacak, yönetsel özerkliği olacak. Bunların olmadığı üniversiteler üniversite değildir. Üniversite yönetiminde öğrenciler söz sahibi olacak. Öğrenci arkadaşım vali oluyor, yönetici oluyor, neden üniversitedeki yönetimde olamayacak. Darbe kurumu olan YÖK'ü kaldıracağız.

- İnsan Kaynakları Bakanlığı kuracağız. İnsanlar hayatın her alanında okuyacaklar ve kendilerine yaşam kuracaklar.

TOPLUMSAL BARIŞ

- İsterseniz buna Kürt sorunu, isterseniz toplumsal barış sorunu deyin. Bu sorunun çözüm yeri TBMM'dir. 35-40 yıldır bunu çözemeyenler siyasilerdir. İnsana insan olduğu için değer vereceğiz. İnsana saygı duyup, baş tacı yapacağız. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese eşit davranacağız. Ben hangi haklara sahipsem, Hakkari'deki, Rize'deki, Tekirdağ'daki vatandaş da aynı haklara sahip olacak. Bu sorunu kim çözecek? Cevabı çok basit. Bu işi demokrasiye inanan, terörle mücadeleden ödün vermeyecek, birlikte yaşamaya inanan kişiler çözer. 16 yıldır çözemedin, 4 yılda çözeceğiz. 4 temel ilkemiz var. Samimi ve dürüst olunacak. Gizli kişisel bir ajandaya sahip olmayacaksınız. Millete hesabını veremeyeceğiniz vaat ve angajmanlarda bulunmayacaksınız. Millete her aşamada bilgi vereceksiniz. Bütün bunları yaparken demokrasiye inanacaksınız. Bunları yaparsanız tüm sorunları çözersiniz.

DIŞ POLİTİKA

- Dış politikanın ana ekseni Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çizilmiştir. Yurtta barış, dünyada barış. Bu kural dünyanın tüm saygın ülkelerince uygulanmaktadır. Biz buna uyaağız. Bütün komşularımızla barış içinde yaşama hedefimiz var. 16 yılda bu politika bozuldu. Mezhepçi bir politika istendi. 3,5 milyon Suriyeli geldi, 30 milyar dolar para harcandı. O bölgede kardeşlerimiz büyük acılar yaşadılar. Kavgayı değil barışı öne çıkarınca kazanan Türkiye olacak. Dışişleri Bakanlığı'nın şu an hiçbir fonksiyonu yoktur. Dış politikada büyük başarısızlıklar yaşıyoruz. Ne yapacağız? Bütün komşularımızla 1 yılda barışacağız. Filistinli vatandaşlara vizeyi kaldıracağız, İsrailliler nasıl geliyorsa, onlar da öyle gelecek. Bizim onurumuzu zedeleyen Mavi Marmara Antlaşmasını iptal edeceğiz. 9 vatandaşın haklarını savunacağız. AB ile ilişkileri düzelteceğiz. Tam demokrasinin kuralları neyse tamamını yapacağız. Fasıl açıp, kapamalarını beklemeyeceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. İran, Türkiye, Irak ve Suriye bir araya gelecek. 4 devletin işlerine karışıyorlar. Bu 4 devlet kendi sorunlarını çözemiyor mu? Ortadoğu'yu barış sarmalına döndüreceğiz, Ortadoğu'nun en güçlü 4 ülkesi olacağız.

DEMOKRASİ

- Bir başka sorun alanımız demokrasi. Sen telefonla konuşurken, rahat konuşabiliyor musun? Korkuyorsan diktatörlük, korkmuyorsan demokrasi vardır. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, TBMM'de en büyük grubu olan CHP olunca Kılıçdaroğlu ne yapacak? OHAL'i kaldıracağız. Siyaseti kirlilikten kaldıracağız. İhaleye fesat karıştıranların TBMM'de yer olmayacak. Türk hukuk sistemini darbe kalıntılarından kurtaracağız. Yargı bağımsız olacak. Hakim ve Savcılar kurulları ayrı ayrı olacak. Avukat hangi düzeyde ise, savcı da öyle olacak. Cumhurbaşkanı dahil, bakanların hepsi denetlenebilecek. Sen neden denetimden kaçıyorsun? Muharrem İnce, beni denetlesinler diyebiliyor. Herkesin can ve mal güvenliği olacak. Suçüstü halleri, gözaltı olmayacak. Yargılansın serbestken. Medya özgür olacak. Evrensel etik kurallar içinde özgür olacaklar. Medya sahipleri, medyadan başka bir işle uğraşmayacak. Medya çalışanlarının tamamı, zorunlu olarak sendikalı olacak. Gazeteci, patronuna karşı da özgür olacak.

- Emeklilere de sendika kurma hakkı vereceğiz. Şehit ve gaziler arasında ayrım yapıldı. Bu ayrımı kaldıracağız, şehit şehit, gazi gazidir. Gazi malul sayılıyor, böyle bir şey olur mu? 15 Temmuz gazisi ayrı, diğer gaziler ayrı. Bu ayrımı kaldıracağız. Muhtarlıklar kurumsallaştırılacak. Muhtarın yeri olacak, bütçesi olacak, elemanı olacak. Sosyal yardımlar, muhtarlar eli aracılığı ile dağıtılacak. Kadın erkek eşitliğini sağlamak için, Kadın Bakanlığı kuracağız. CHP'nin olduğu bir yerde gençler özgür olacak, gençler düşüncesinden ötürü tutuklanmayacak. Din ve vicdan özgürlüğü olacak. Toplumsal uzlaşma ile, yeni bir anayasa yapacağız.

- Bunları yaparsak ne olur? Önce şu olur, dünyada hiçbir ülke sizde demokrasi yok diyemez. Bundan daha değerli ne olabilir. Dünyanın tüm ülkeleri sizde demokrasi var, insan hakları eşitliği var, kadına, çevreye değer veriliyor diyecekler. Türkiye demokraside büyük çıtayı atlayacak. Türkiye beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçecek. Dolayısıyla katma değeri yüksek ürün üreten ülke olacağız. Dış politikadaki barışçıl politika bize itibar kazandıracağız. Biz Ortadoğunun en çok yatırım yapan ülkesi olacağız. AB karşısında devasa, bölgesinde lider bir ülke olacak Türkiye. Türkiye bölgesinin, bilim ve teknoloji merkezi olacak. Asgari ücret net 2200 TL olacak, vergi alınmayacak. En düşük emekli aylığı 1500 TL olacak. Rakam çok mütevazi oldu biliyorum. Birer maaş ikramiye vaadimiz devam ediyor. 4 milyon 210 bin kişiye istihdam yaratacağız. Millet için geliyoruz, rantiye için değil.