Çiftçilere 129,3 milyon lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 129 milyon 322 bin liralık destek ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 129 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları için 129 milyon 322 bin liralık destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
