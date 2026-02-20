Çiftçilere 129,3 milyon lira destek ödemesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 129 milyon 322 bin liralık destek ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracak.
Bakanlığın NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA