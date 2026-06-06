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Doğu Asya uzmanı Nataliia Butyrska, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni tek küresel lider konumundan aşamalı olarak uzaklaştırmayı hedeflediğini raporladı. Uzman, Ukrinform yayınında Ihor Dolhov'un sunduğu özel programda güncel siyasi verileri paylaştı.

Çin yönetimi diplomatik ve ekonomik araçları kullanarak küresel güç dengesini doğrudan değiştiriyor. Uzman, Çin'in ekonomik büyüklüğünü kullanarak mevcut küresel hegemonik yapıyı kendi lehine dönüştürme stratejisini adım adım uyguladığını vurguladı. Çin yönetimi halihazırda uluslararası arenadaki en önemli küresel güç merkezlerinden biri haline geldi.

Nataliia Butyrska Asya-Pasifik bölgesindeki makroekonomik ve jeopolitik dönüşümleri raporluyor. Araştırmacı Çin'in küresel yükselişi bölgesel güç dinamikleri ve uluslararası ticaret koridorları üzerine yüzün üzerinde analitik çalışma hazırladı. Uzman Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Asya stratejisini geliştirmek amacıyla oluşturduğu özel görev gücünde aktif rol aldı.

Taras Şevçenko Kiev Ulusal Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü mezunu olan Nataliia Butyrska akademik eğitimini Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi bünyesinde tamamladı. Güney Kore sınırları içindeki Wonkwang ve Ajou üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında eğitimler alan analist diplomatik süreçleri yönlendirme görevleri de üstleniyor.

Washington'un değişen yaklaşımı

Butyrska'nın raporuna göre, Washington yönetimi artık Pekin'i teknolojik ve askeri kapasitesiyle tam anlamıyla eşit bir jeopolitik rakip olarak konumlandırıyor. Butyrska, Çin liderliğinin gelecekteki uluslararası ilişkiler modeli için çok kutuplu dünya kavramını güçlü şekilde teşvik ettiğini vurguladı. Çin yönetimi küresel etkisini genişletme hedefini şeffaf bir şekilde uluslararası kamuoyundan gizlemiyor. Ülke, ticaret ağlarını genişletmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin on yıllardır tek başına üstlendiği küresel güvenlik ve diplomatik sorumluluk seviyesini üstlenmekten kesinlikle kaçınıyor.

Pekin'in birincil etki aracı özellikle Küresel Güney ülkelerine sağlanan devasa altyapı kredileriyle şekillenen ekonomi olmaya devam ediyor. Kurumsal makroekonomik raporlar, Çin yatırımlarının ve uluslararası kalkınma kredilerinin her zaman Pekin'in uzun vadeli stratejik çıkarlarını barındırdığını nicel verilerle kanıtlıyor. Kalkınma fonları üzerinden kurulan finansal bağlar, borçlu ülkelerin diplomatik oylarını uluslararası kurumlarda Çin lehine yönlendiriyor.

Çin yönetimi Tayvan ve Batı Asya politikalarıyla küresel güvenlik denklemini zorluyor

Butyrska, Çin'in uluslararası hukuk ve küresel güvenlik duruşundaki belirgin çelişkilere dikkat çekti. Çin yönetimi küresel platformlarda uluslararası düzenden sürekli bahsederken fiiliyatta mevcut düzeni zedeleyen jeopolitik aktörleri perde arkasından destekliyor. Uluslararası sistemdeki en kritik küresel güvenlik zorluklarından biri, küresel yarı iletken tedarik zincirleri için teknolojik olarak da büyük önem taşıyan Tayvan çevresindeki durum olmaya devam ediyor. Uzman, Pekin'in Batı Asya bölgesindeki askeri ve diplomatik çatışmaları çok yakından izlediğini aktardı.

Çin yönetimi küresel arenada sorumlu bir uluslararası aktör imajını istikrarlı şekilde korurken ilgili bölgedeki diplomatik etki alanını kademeli olarak artırıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın NATO Ukrayna destek misyonuna askeri personel gönderme kararını sert diplomatik ifadelerle açıkça eleştirdi. Analistler, uluslararası sistemin Amerika Birleşik Devletleri ve Çin yönetimi arasında uzun yıllar sürecek yeni bir küresel rekabet çağına girdiğini öngörüyor.

Küresel ticaret ağları yeni dönemin rekabet şartlarına uyum sağlıyor

Gelişen jeopolitik denklemin siyasi sonuçları önümüzdeki on yıllarda uluslararası ekonomiyi, finansal piyasaları ve sınır diplomasisini radikal biçimde şekillendirecek. Trump Mayıs ayında ticari anlaşmazlıkları ve ikili diplomatik ilişkileri üst düzeyde görüşmek üzere Çin'e üç günlük resmi bir devlet ziyareti gerçekleştirmişti.

Araştırmacılar, Çin ve ABD'nin küresel ticaret koridorlarını, gümrük tarifelerini ve uluslararası lojistik ağlarının geleceğini tek başlarına belirleyeceğini kaydediyor. Çift kutuplu yeni ticari mimari, küresel sermaye akışlarının yönünü Asya pazarlarına doğru yeniden kalibre ediyor.