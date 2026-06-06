Yeni görüntüler Ford uçak gemisindeki hasarın açıklananın ötesinde olduğunu gösterdi

CNN'in elde ettiği yeni görüntüler, USS Gerald R. Ford uçak gemisinde Mart ayında çıkan yangının neden olduğu hasarın Pentagon'un açıkladığından çok daha ağır olduğunu ortaya koydu. Yangın, dünyanın en büyük uçak gemisinde yaklaşık 30 saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. Gemide görevli 600 denizci yangın nedeniyle yatakhanelerinden oldu ve standart yaşam alanlarına erişimini kaybetti. Yangın ayrıca İran'a karşı yürütülen muharebe operasyonlarını iki gün boyunca tamamen durdurdu.

Yangının şiddeti ve fiziki hasar

Görüntülerde uçak gemisinin yatakhane bölümlerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Denizcilerin ranzaları kömürleşmiş ve bükülmüş metal yığınlarına dönüştü. Yatakhanelerin üzerindeki tavan yangın nedeniyle tamamen çökmüş durumda. Açıkta kalan elektrik kabloları tavandan sarkarken, zemin kalın bir kül tabakasıyla kaplandı.

Gemide görev yapan bir denizci ve görgü tanığı CNN'e yaptığı açıklamada, "Gemiyi kaybedeceğimizi ciddi şekilde düşündüm. Ya savaşacaksın ya da öleceksin" ifadelerini kullandı. Yangının küçük bir bölmede çıkan lokal bir yangın olmadığı, geminin tamamını tehdit eden büyük bir acil durum olduğu anlaşılıyor.

Pentagon'un açıklamaları ve İran'ın iddiası

Olay Mart ayında, İran'ın ABD donanma gemilerini doğrudan vurduğunu iddia ettiği bir dönemde meydana geldi. Pentagon yetkilileri krizi sürekli olarak küçümsedi ve yangının geminin çamaşırhanesinde kazara çıktığını öne sürdü. Yangının kesin nedeni hâlâ bilinmiyor.

Tahran yönetimi, amiral gemisi ABD uçak gemisini başarıyla hedef aldığını iddia ederek olayın sorumluluğunu üstlendi. Pentagon'un daha önce önemli askeri teçhizatın ateş altında kaldığı diğer olayları da küçümsediği biliniyor. Bu durum, İran anlatısının doğru olabileceği yönündeki spekülasyonları güçlendiriyor.

Yangın, USS Gerald R. Ford'un İran misyonunu rayından çıkardı. Gemi, Ortadoğu bölgesel sularından ayrılmak ve Hırvatistan'da bir limanda kapsamlı onarımlar geçirmek zorunda kaldı. Donanma operasyonları başkanı Amiral Daryl Caudle, iki ay önce yaptığı açıklamada, "Mürettebat yangınla mücadele etti, söndürdü ve iki gün sonra sorti uçuşlarına başladı. Bu mürettebatla gurur duyuyorum" dedi.