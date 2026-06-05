Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde daralma kaydetti

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Eurostat nihai verilerine göre Euro Bölgesi ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0.2 oranında küçüldü. İstatistik ofisi daha önceki öncü verilerde yüzde 0.1 oranında büyüme açıklamıştı. Ortak para birimini kullanan blok, 2025 yılının son çeyreğinde ise yüzde 0.2 oranında büyüme yakalamıştı.

Yıllık bazda Euro Bölgesi ekonomisi ilgili dönemde yüzde 0.3 oranında sınırlı bir büyüme gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde yıllık genişleme yüzde 1.2 seviyesinde gerçekleşmişti. Şubat 2026 döneminde başlayan İran savaşı, Avrupa genelinde enerji arzına, iş dünyasına ve tüketici güvenine ağır hasar vermeye devam ediyor. Net ticaret kalemi büyümeden 0.3 yüzde puan silerken zayıf yatırımlar çıktıyı 0.1 yüzde puan daha aşağı çekti.

Çok uluslu şirketlerin İrlanda verilerine etkisi

İrlanda ekonomisi çeyreklik dönemde yüzde 12.1 ve yıllık bazda yüzde 16.8 oranında küçülerek genel görünümü değiştirdi. Çok uluslu ilaç şirketlerinin yoğun faaliyetleri, Euro Bölgesi ekonomisi genel verilerini doğrudan etkileyen İrlanda gayrisafi yurt içi hasılasında sert dalgalanmalar yaratıyor. İlaç ihracatçıları ABD gümrük tarifesi son tarihlerinden önce sevkiyatlarını öne çekerek geçmiş çeyreklerdeki üretimi yapay şekilde yükseltmişti.

İrlanda dışarıda tutulduğunda Euro Bölgesi ekonomisi daha dengeli bir performans sergiliyor. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya, iki yıllık durgunluğun ardından ilk çeyrekte yüzde 0.3 oranında büyüdü. İtalya yüzde 0.3 oranında genişleme kaydederken İspanya yüzde 0.6 oranında büyüme ile büyük ekonomilere öncülük etti. Fransa ekonomisi ise mevcut kriz öncesindeki zayıf eğilimini koruyarak yüzde 0.1 oranında geriledi.

Enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı ablukası baskısı

ABD ve İsrail ortak hava saldırıları sonrasında tırmanan savaş, Euro Bölgesi ekonomisi genelinde zayıflama eğilimini tetikliyor. ECB Ekonomi Bülteni verilerine göre petrol fiyatları saldırıların ardından varil başına 104 dolar sınırına ulaştı. Küresel petrol arzının yüzde 20 gibi önemli bir kısmını barındıran Hürmüz Boğazı ablukası fiyatları zirvede tutuyor. Katar tesislerine yönelik operasyonlar, Avrupa'nın bağımlı olduğu sıvılaştırılmış doğal gaz akışını da sekteye uğrattı.

Ekonomistler Hürmüz Boğazı merkezli kesintilerin, ABD tarife baskılarının ve Çin ihracat rekabetinin Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde baskı kurduğunu belirtiyor. Analistler durgun büyüme ve yükselen fiyatların oluşturduğu stagflasyon senaryosunu temel risk olarak öngörüyor. Tüketici fiyat enflasyonu enerji maliyetleri sebebiyle Şubat ayındaki yüzde 1.9 seviyesinden Mart ayında yüzde 2.5 ve Nisan ayında yüzde 3 seviyesine tırmandı.

Avrupa Merkez Bankası para politikası kararları

Nisan ayında faiz oranlarını sabit tutan ECB yetkilileri enflasyonist baskıları yakından izliyor. Piyasalar 11 Haziran tarihindeki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artırımını ve oranın yüzde 2.25 seviyesine gelmesini neredeyse kesin görüyor. Bloomberg anketleri Haziran ve Eylül aylarında iki faiz artışına işaret ederken güncel daralma verisi Euro Bölgesi ekonomisi görünümünü karmaşıklaştırıyor.

Euro Bölgesi genelinde çalışan sayısı ilk çeyrekte yüzde 0.1 oranında artarken çalışılan saatler yüzde 0.2 oranında düştü. İşsizlik oranı Mart ayındaki yüzde 6.2 seviyesinden Nisan ayında yüzde 6.3 seviyesine çıktı. Gelişmeler dirençli duran işgücü piyasasının da yavaş yavaş baskı altına girmeye başladığını net şekilde doğruluyor.