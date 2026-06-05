Cambridge Üniversitesi yapay zeka ile evrensel aşı geliştirdi

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, tıp tarihinde ilk kez ana bileşeni tamamen yapay zeka tarafından tasarlanan yeni bir aşı modeli geliştirdi. Bilim insanları, geliştirdikleri yapay zeka aşısı ile geniş virüs ailelerine karşı koruma sağlamayı ve küresel salgınları önlemeyi hedefliyor. Klinik denemeleri insan üzerinde başlayan sistem, tüm Kovid varyantlarını ve hayvanlardan insanlara geçme potansiyeli taşıyan koronavirüsleri kapsıyor. Erken aşamada olan uzman ekipler, yapay zeka aşısı teknolojisini grip ve Ebola gibi ölümcül hastalıklara karşı da uyarlıyor.

Geleneksel aşılar mevcut virüs suşlarını laboratuvarda işleyerek bağışıklık sistemine enfeksiyonları tanımayı öğretiyor. Mutasyona uğrayan ve dış görünüşünü hızla değiştiren virüsler, mevcut aşıların koruyuculuk sürelerini kısaltıyor. Cambridge Üniversitesi Profesörü Jonathan Heeney, salgınların her zaman arkasından geldiklerini ve bu durumu tersine çevirmeyi amaçladıklarını belirtiyor. Heeney, yapay zeka aşısı sayesinde yeni salgın dalgaları ortaya çıkmadan önce koruma kalkanı oluşturmayı hedeflediklerini vurguluyor.

Yapay zeka aşısı mutasyonlara karşı koruma sağlıyor

Gözetim programları potansiyel virüs tehditlerini belirlemek için dünya genelindeki koronavirüslerin genetik kodlarını topluyor. Cambridge ekibi, bu veri havuzundaki yaşam kılavuzlarını gelişmiş bir yapay zeka sistemine aktardı. Yapay zeka aşısı, incelenen tüm genetik dizilimlerden yola çıkarak bağışıklık sistemini eğiten bir süper antijen tasarladı. Geliştirilen bu özel yapay zeka aşısı tasarımı, virüsler mutasyon geçirse bile tüm aileye karşı kapsamlı bir savunma mekanizması tetikliyor.

Profesör Heeney, tıp dünyasında ilk kez yapay zeka ile üretilen bir antijenin insanlar üzerinde denendiğini açıklıyor. Teknolojinin sunduğu imkanların tüm ekibi şaşırttığını belirten Heeney, insanlık yararına büyük adımlar attıklarını ifade ediyor. Deneyimli araştırmacı, yapay zeka aşısı ile sadece bugünün virüslerine karşı değil, gelecekteki hastalıklara karşı da koruma sağladıklarını söylüyor. Geliştirilen yapay zeka aşısı, küresel salgınlara hazırlık stratejilerinde köklü bir zihniyet değişimini temsil ediyor.

Klinik denemeler otuz dokuz denek ile başladı

Uzmanlar, aşının güvenli olup olmadığını belirlemek amacıyla ilk klinik testleri 39 sağlıklı insan üzerinde gerçekleştirdi. Araştırma ekibi, sistemin bağışıklık mekanizmasını ne kadar güçlü eğittiğini görmek için 200 kişiyi kapsayan ikinci bir çalışma yürütüyor. Journal of Infection dergisinde yayımlanan ilk sonuçlar, üretilen yapay zeka aşısı modelinin bağışıklık sistemini etkileme oranının şimdilik mütevazı seviyede kaldığını gösteriyor. Buna rağmen elde edilen ilk veriler bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Southampton Üniversitesi bünyesinde klinik testleri yürüten Profesör Saul Faust, yeni tasarım yönteminin kesinlikle yüksek bir potansiyel taşıdığını belirtiyor. Faust, virüslerin hızla değiştiği salgın dönemlerinde bu yeni yapay zeka aşısı yaklaşımının tasarım süreçlerini çok daha başarılı hale getirdiğini vurguluyor. Cambridge ekibi, her yıl yenilenmesi gerekmeyen evrensel mevsimsel grip aşısı için hayvanlar üzerinde laboratuvar araştırmaları yürütüyor. Bilim insanları, kuş popülasyonlarını kırıp geçiren H5N1 kuş gribinin insan salgınına dönüşme riskine karşı önlem alıyor.

Yapay zeka aşısı küresel sağlık sistemini geliştiriyor

Araştırma grubu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşı bulunmayan türlerin yol açtığı viral hemorajik ateşler ve Ebola için de çalışmalar yürütüyor. Oxford Aşı Grubu Direktörü Profesör Andy Pollard, yeni yaklaşımın hayvan deneylerinde oldukça ikna edici kanıtlar sunduğunu ifade ediyor. Pollard, insan bağışıklık sisteminin laboratuvar farelerinden farklı olduğunu ve gerçek başarının insan denemelerinde kanıtlanacağını söylüyor. Deneyimli profesör, yapay zeka aşısı araçlarının bağışıklık yanıtlarını önceden tahmin ederek hayat kurtaracağını ekliyor.

Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü Bilimsel Direktörü Profesör Marian Knight, süper antijen denemesinin kalıcı viral korumada önemli bir dönüm noktası olduğunu savunuyor. İngiltere Bilim Bakanı Lord Vallance, araştırmayı yapay zeka ile tedavi geliştirmede harika bir başarı hikayesi olarak tanımlıyor. Vallance, ilk insan denemelerindeki olumlu sonuçların dünya genelinde aşı dağıtım süreçlerini hızlandıracağını dile getiriyor. Uzmanlar, yapay zeka aşısı ile küresel sağlık güvenliğinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.