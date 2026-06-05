Azak Denizi'nde Azerbaycan gemilerine saldırı

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Azak Denizi'nde 25 Azerbaycan vatandaşını taşıyan iki ticari gemi gece saatlerinde insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Askeri otoriteler saldırının Azak Denizi sınırları içerisindeki Taganrog Körfezi sularında gerçekleştiğini

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı 5 Haziran 2026 tarihinde kritik bir durum raporu yayımladı. Basın Servisi Dairesi Başkanı Ayhan Hacızade, Azak Denizi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Dairesi Başkanı Ayhan Hacızade 5 Haziran 2026 tarihinde Türkiye saati ile 12:34 sularında resmi bir durum raporu yayımladı.

Hacızade APA haber ajansının sorularını yanıtlarken toplam 25 Azerbaycan vatandaşını taşıyan iki yabancı ticari geminin gece saatlerinde insansız hava araçlarının hedefine girdiğini bildirdi. Askeri otoriteler saldırının Azak Denizi sınırları içerisindeki Taganrog Körfezi sularında gerçekleştiğini doğruladı. Bakanlık yetkilileri operasyona maruz kalan Natra ve Zircon isimli kuru yük gemilerinin doğrudan Azerbaycan devletine ait olmadığını vurguladı.

Azak Denizi rotasında operasyon

Rusya tarafı ve yerel makamlar sabah saatlerinde güncel saha kayıtlarını diplomatik kanallara iletti. Moskova cephesinden gelen resmi raporlar şiddetli sarsıntı sonucunda beş Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Acil müdahale ekipleri gemi güvertesindeki diğer üç sivil denizcinin ağır yara aldığını kaydetti. Kurtarma birimleri ilk tahliye operasyonunu tamamladı ve sağlık personeli yaralıları detaylı tedavi amacıyla Yeysk şehir hastanesine taşıdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ilgili devlet kurumları ve yabancı yetkili merciler ile çok uluslu bir kriz masası kurdu. Kurumlar eşgüdümlü bir tahliye operasyonu yönetiyor. Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçiliğinde görev yapan konsolosluk çalışanları olay mahalli olan liman bölgesine ulaştı. Diplomatik uzmanlar sağ kurtulan vatandaşların fiziksel kondisyonunu ve ülkeye dönüş lojistiğini yakından izliyor.

İnsansız hava araçları 5 Haziran gecesinde Natra ve Zircon gemilerini eşzamanlı bir stratejiyle vurdu. Eylem uluslararası sulardaki ticari denizcilik operasyonlarına yönelik artan güvenlik risklerini ortaya koydu.