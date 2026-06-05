İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Tatlıses'in hastalığı ne, neden hastaneye kaldırıldı?

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"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten hayranlarını üzen bir haber daha geldi. Nisan ayında geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören ve taburcu edildikten sonra evinde dinlenmeye çekilen Tatlıses'in yeniden hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Gazeteci Seyhan Erdağ'ın haberine göre, ünlü sanatçı Ankara'da bir hastanede tedavi altına alındı. Tatlıses'in, uzun süre hareketsiz kalmasına bağlı olarak fizik tedavi göreceği öğrenildi.

Çocuklarına yönelik sözleri gündem olmuştu

Son dönemde hem sağlık durumu hem de aile ilişkileriyle gündeme gelen Tatlıses, daha önce hastanede tedavi gördüğü süreçte bazı çocuklarıyla yaşadığı küslük nedeniyle dikkat çekmişti. Ünlü sanatçı, kendisini ziyarete gelen çocuklarını affetmediği yönündeki açıklamalarıyla da konuşulmuştu.

Öte yandan Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla vasiyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve mal varlığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilen İbrahim Tatlıses'in tedavisinin Ankara'da devam ettiği bildirildi.