Seul-Ankara görüşmesinde yatırım, nükleer enerji ve bölgesel konular ele alındı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Seul'de perşembe günü bir araya geldi. İki bakan, ticaret, yatırım, nükleer enerji, altyapı ve savunma sanayii alanlarında işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Seul-Ankara görüşmesinde ayrıca Kore Yarımadası, Ortadoğu ve Ukrayna'daki gelişmeler de masaya yatırıldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, toplantının Kasım ayındaki Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvesinin takip tedbirlerini gözden geçirmek amacı taşıdığını açıkladı. Fidan'ın ziyareti, bir Türk Dışişleri Bakanı'nın Güney Kore'ye beş yıl içinde yaptığı ilk seyahat oldu.

Seul-Ankara görüşmesinde nükleer enerji ve ticaret öne çıktı

İki bakan, erken bir tarihte somut sonuçlara ulaşmak için yakın istişareleri sürdürme konusunda anlaştı. Seul-Ankara görüşmesi kapsamında ayrıca öğrenci değişim programları dahil olmak üzere halklar arası temasların nasıl genişletileceği ele alındı. Fidan, Güney Kore ile Türkiye'yi "kardeş ülkeler" olarak tanımlayarak, bu bağın 1950-53 Kore Savaşı'na katılımdan kaynaklandığını belirtti.

Türk Bakan, iki ülkenin çeşitli alanlarda pratik işbirliğini daha da güçlendirmek için yakın istişareleri sürdürmesi temennisini iletti. Seul-Ankara görüşmesinde taraflar, yapay zeka alanındaki işbirliği olanaklarını da değerlendirdi. Bakanlık, toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada iki tarafın ticaret ve yatırım konularında derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğunu duyurdu.

Kore Savaşı bağları ve 70 yıl dönemi vurgusu

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Güney Kore ve Türkiye arasındaki "kardeşlik" ilişkisine vurgu yaptığını aktardı. İki bakan, gelecek yıl diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü nedeniyle halklar arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli anma etkinlikleri düzenleme sözü verdi. Seul-Ankara görüşmesinde bölgesel güvenlik konuları da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda taraflar, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Ortadoğu'daki durum ve Ukrayna savaşı dahil olmak üzere başlıca güvenlik meselelerini tartıştı. Seul-Ankara görüşmesi, Cho ve Fidan'ın karşılıklı olarak üst düzey diyaloğu sürdürme kararlılığını teyit etmesiyle sona erdi. Yonhap ajansının bildirdiğine göre, iki bakan ikili ilişkilerin geleceğine yönelik ortak bir vizyon ortaya koydu.