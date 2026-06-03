Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ALES sonuç tarihi yaklaşıyor ve adayların heyecanı artıyor. On binlerce kişi ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını beklerken gündemden düşmeyen soru "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor" oluyor.

2026-ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçlarının erken açıklanma ihtimali göz önünde bulundurulurken takvime göre sonuçlar 5 Haziran'da ilan edilecek. Kurum sonuç saatini ise henüz açıklamış değil.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.