JTİ sigara grubuna zam geldi: Yarından itibaren geçerli olacak

Dündar’ın paylaştığı listeye göre, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla JTİ grubundaki ürünler 105 lira ile 120 lira arasında satışa sunulacak.

Açıklamada, farklı gruplardaki fiyatların 105 lira ile 120 lira arasında değiştiği, bazı ürünlerin ise 105 lira seviyesinde sabitlendiği belirtildi.

Yeni düzenleme ile birlikte JTİ grubunun fiyatlarının güncellendiği, tüketicilerin 3 Haziran’dan itibaren bu fiyatlarla ürünleri temin edebileceği ifade edildi.