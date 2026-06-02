Kemal Kılıçdardoğlu'nun MYK'sı açıklandı

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik MYK listesi bugün açıklandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı olurken, Genel Sekreter ise Rifat Nalbatoğlu oldu.

Sözcü Sarı, "Mutlak buttan kararına istinaden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede Sayın Genel Başkanımızın emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu." dedi.

İşte yeni üyeler:

Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter

Orhan Sarıbal - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık - Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan dahil 19 kişiden oluşan MYK’ya ek olarak, doğrudan Genel Başkan'a bağlı çalışacak 3 kurul bulunacak.

İlk MYK toplantısı ise saat 18.00’de yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...