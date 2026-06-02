Kemal Kılıçdardoğlu'nun MYK'sı açıklandı
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı partinin 19 kişilik yeni MYK'sını açıkladı.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 kişilik MYK listesi bugün açıklandı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı olurken, Genel Sekreter ise Rifat Nalbatoğlu oldu.
Sözcü Sarı, "Mutlak buttan kararına istinaden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede Sayın Genel Başkanımızın emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu." dedi.
İşte yeni üyeler:
Kemal Kılıçdaroğlu - Genel Başkan
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu - Genel Sekreter
Orhan Sarıbal - Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Kuşoğlu - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman
Müslim Sarı - Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Semra Dinçer - Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Demir - Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Cemal Canpolat - İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Necdet Saraç - Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yıldırım Kaya - Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Hasan Efe Uyar - Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Berhan Şimşek - Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Devrim Barış Çelik - Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Hakan Uyanık - Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Nevaf Bilek - Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Adnan Demirci - İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Tahsin Tarhan - Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi - İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Genel Başkan dahil 19 kişiden oluşan MYK’ya ek olarak, doğrudan Genel Başkan'a bağlı çalışacak 3 kurul bulunacak.
İlk MYK toplantısı ise saat 18.00’de yapılacak.
