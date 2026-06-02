Özgür Özel: Kurultay için imza veren delege sayısı 600’ü aştı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına şair Nazım Hikmet'in "Bizi soracak olursanız, biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta..." dizeleriyle başlayan Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Meclis çok grup toplantısı gördü. Dışarıda bekleyen 3 bin 200 arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu, tarihin doğru tarafında durma, tarih yazma ve parti ile ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı yürüyüşe geçme ziyaretidir. Büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşıyacağız.

Çok yönlü bir krizin içindeyiz

- Hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz. Ne yaşarsak yaşayalım, milletin gündeminden kopamayız. Milletin ağır bir ekonomik kriz altında ezildiğini hepimizi biliyoruz. Çok yönlü bir krizin içindeyiz.

Emekli, asgari ücretli ve esnaf kan ağlıyor

- Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırları açıkladı. Açlık sınırının 35 bin liraya, yoksulluk sınırına 114 bin liraya yükseldiğini gördük. 20 bin liralık sefalet maaşıyla emekliler, 28 bin liralık asgari ücretle emekçiler ve bunların alışveriş yapıp da para kazandırarak geçimini sağlayacağını düşünülen esnaf kan ağlıyor.

Yüzde 64'lük dilimi ödediği düzen haksızdır

- Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu vergi sorunu, verginin adaletsiz ve yersiz alınma sorunudur. Bu salondaki gibi Türkiye'deki bütün vatandaşların zenginliklerine, fakirliklerine bakılmadan dolaylı vergilerle yüzde 64'lük dilimi ödediği düzen haksızdır.

- Ülkenin ana muhalefet partisinin garantisinin olmaması; bu ülkenin ekonomik krizidir, risk primidir, pahalı borçlanmasıdır, yüksek faizidir, içinden çıkılamaz ekonomik sarmaldır. "Türkiye'de hak, hukuk, adalet kazandı, millet kazandı" demeden bu kriz bitmeyecek.

- İlk kez bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O seçimde genel başkanlık görevini bırakan o görevi bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.

- İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde kazandıran duygudur. Bu çatı altında geleceğe yönelik umut sloganları atalım.

- Kurultay için imza veren delege sayısının 600’ü aştı.