Bakan Gürlek operasyonu duyurdu: 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber suç örgütleri ve yasa dışı bahis yapılanmalarına yönelik İstanbul ve Nevşehir merkezli geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Söz konusu operasyonda 114 şüphelinin hedef alındığını belirten Gürlek, 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini kaydetti. Şüphelilere ait hesaplarda ise yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu ifade eden Gürlek, "Suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır." dedi.

Yasa dışı bahis çetesine operasyon

Gürlek, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ayrı bir soruşturmada ise vatandaşların banka ve kripto para hesaplarını kullanarak faaliyet gösteren yasa dışı bahis şebekesinin hedef alındığını açıkladı.

Operasyon kapsamında 28 ilde 120 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini belirten Gürlek, "10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik operasyonda 107 şüpheli hedef alınmıştır." ifadelerini kullandı.

'Tavizsiz mücadele sürecek'

Operasyonlarda görev alan savcılık ve emniyet birimlerini tebrik eden Gürlek, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Siber suç organizasyonlarına karşı mücadelenin devam edeceğini belirten Gürlek, "Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.