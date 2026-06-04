64 ilde TOKİ konut satışı başlıyor! Kiralık konutlar için de teslimat tarihi belli oldu

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası’nda TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Projenin, orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacağını ifade eden Kurum, başvuruların 15 Haziran'dan itibaren Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Projeye sadece eşleri ve kendileri üzerine kayıtlı bir konutu bulunmayanlar başvurabilecek.

Konut fiyatları

Konut satış fiyatları illere ve dairelerin büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 peşin indirimle 2+1 konutların fiyatı 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL, 3+1 konutların fiyatı ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek. Yüzde 50 peşinata yüzde 8 indirim yapılarak, kalan tutar 72 ay vadeye bölünebilecek.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Satışlar 17 Temmuz'a kadar sürecek ve bankalardan doğrudan yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor.

Ekstra indirimler de yapılacak

Fiyatlar da çok yüksek olmayacak. Ankara'da 2+1 konut mesela 3,1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konut 3,3 milyon TOKİ'nin ödeme sisteminde biz bankaya yönlendirmediğimiz, kendimize, devlete borçlanma yaptığımız için süreçte indirimler de yapıyoruz. Borç kapatana, taksitleri ödeyene indirimler de yapıyoruz.

Tamamen peşin alımda yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşinatım var diyebilirsiniz. Ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz, kalan tutar 72 ay vadeye bölünecek. 'Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim' diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz.

Kiralık konutlarda teslimatlar eylülde başlıyor

Metropollerde kiralık konut uygulamasını da hayata geçiriyoruz. İstanbul'da 15 bin, Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut projesi başlatacağız. İlk teslimleri Eylül ayında yapacağız.

Alt gelir grubu vatandaşlarımıza sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. Emeklilerimiz olacak, memurlarımız olacak. Vatandaşımız 3 yıl bu evlerde oturabilecek. Sonrasında bBaşka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira ve konut fiyatlarını düşürmek.

Site aidatlarına denetim

Denetim mekanizması kuruyoruz, site yönetim şirketlerini sınıflandırıyoruz. Bunu da Meclis'e göndereceğiz.

Depozito iade makineleri geliyor

1 Temmuz itibarıyla "DOA" logolu ürünlere 1 lira depozito bedeli ödenecek. 81 ilde 973 ilçede makinelerimiz, depozito iade noktalarımız olacak. Depozito Yönetim Sistemi uygulamasıyla yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlanacak, 25 milyar ambalaj geri toplanacak.

Hobi bahçeleri

Hem tarım alanları korunacak hem vatandaşlarımızın ihtiyacına kanun çerçevesinde yardım etmeye gayret edeceğiz. Çalışma yakında hayata geçirilecek"