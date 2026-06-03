EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM EKPSS tercih tarihini duyurdu mu?

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen binlerce kişi bu soruya cevap arıyor. Günler ilerledikçe heyecan katsayısı artarken tarih araması da sıklaşıyor. Peki yeni bir gelişme oldu mu?

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

3 Haziran 2026 Çarşamba ÖSYM'den 2026 EKPSS tercihi ile ilgili bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki günlerde hükümetten konuya ilişkin bir duyuru gelmesi bekleniyor.

2026-EKPSS kura için başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapıldı. Sıra sınav sonucu ile başvuruların alınmasında...