Can Polat kimdir, öldü mü? Can Polat, Dilan Polat'ın neyi oluyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Dilan Polat-Engin Polat çifti bu sefer silahlı saldırı haberi ile gündeme geldi. Dilan Polat Instagram'da canlı yayın açarak Can Polat'ın vurulduğunu belirti. Yardım çığlıkları atan Dilan Polat'ın bu videosu sosyal medyada paylaşılırken "Can Polat kimdir, öldü mü", "Can Polat, Dilan Polat'ın nesi oluyor" sorusu gündem oldu.

Can Polat kimdir, öldü mü?

Can Polat ile ilgili hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor. Can Polat'ın, Engin Polat'ın kuzeni ve koruması olduğu öne sürülüyor.

Alaçatı'da silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.