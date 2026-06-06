Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç’tan özür

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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bir açılış programında kullandığı ifadeler nedeniyle yargı süreci başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı değerlendirilen sözler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Gürlek açıklamasında, adaletin kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre işlemeyeceğini belirterek, yargının insan onurunu ve hukuku koruma görevini yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

"Ayrımcı yaklaşımın karşısında duracağız"

Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerle bağdaşmayan ifadelerin kabul edilemeyeceğini ifade eden Gürlek, "Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma… https://t.co/5JotD1l2KO — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 6, 2026

Rahmi Koç özür diledi

Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür mesajı yayımladı. Yayımlanan açıklamada, bir kimliği ve kadınları hedef almak istemediğini ifade eden Koç, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" dedi.