Çin yaptırımlara karşı sınır ötesi ceza alanı kuruyor

Çin, yabancı yaptırımlara karşı elindeki hukuk araçlarını genişleterek bunların etkisini ülke sınırlarının dışına taşımaya hazırlanıyor. Yeni yaklaşım, yalnız Çin’de faaliyet gösteren şirketleri değil, Çin’le iş yapan ve Batı’daki yaptırım, tedarik zinciri ya da uyum kurallarına göre hareket eden çok uluslu şirketleri de doğrudan etkileyebilecek bir çerçeve ortaya koyuyor.

Pekin’in son dönemde devreye aldığı düzenlemeler, Çin’e yönelik yabancı yaptırımlara uyan, Çin bağlantılı tedarik zincirlerini soruşturan ya da Çin’in çıkarlarına aykırı görülen bazı uygulamalara katılan kişi ve kurumlara karşı daha sert adımlar atılabilmesinin önünü açıyor. Böylece şirketler için asıl risk, artık yalnız Washington ya da Brüksel’in kurallarına uymamak değil; aynı zamanda Pekin’in bu uyumu cezalandırabilecek yeni araçlar geliştirmesi haline geliyor.

Şirketler iki ayrı hukuk baskısı arasında kalıyor

Yeni tablo, özellikle çok uluslu şirketler açısından zor bir denge yaratıyor. Bir tarafta ABD ve Avrupa’nın yaptırım, ihracat kontrolü ve tedarik zinciri denetimi kuralları bulunuyor. Diğer tarafta ise Çin, bu kurallara uyumu kendi ekonomik ve stratejik çıkarlarına aykırı görürse buna karşı ceza, kısıtlama ve idari yaptırım uygulayabilecek daha sert bir zemine ilerliyor.

Bu durum, Çin’le yoğun ticaret yapan üreticilerden finans kuruluşlarına, lojistik şirketlerinden teknoloji tedarikçilerine kadar geniş bir alanı etkileyebilir. Özellikle Çin kaynaklı ürün, ara malı ve teknoloji kullanan şirketler için uyum maliyeti yalnız Batı kuralları nedeniyle değil, Çin’in buna vereceği tepki nedeniyle de artabilir.

Pekin’in yaklaşımındaki asıl değişim, hukuk alanını savunma kalkanı olarak kullanmakla yetinmemesi. Çin, bu düzenlemeleri aynı zamanda caydırıcı bir baskı aracı haline getirmeye çalışıyor. Böylece yabancı şirketlere verilen mesaj, “yalnız Batı’nın yaptırımlarını değil, Çin’in vereceği karşılığı da hesaplamak zorundasınız” noktasına geliyor.

Para cezası ve çıkış kısıtı riski öne çıkıyor

Yeni çerçevede en çok dikkat çeken başlıklar ağır para cezaları, mal varlığı üzerindeki idari tedbirler ve bazı durumlarda çıkış kısıtı gibi yaptırımlar. Bu başlıkların her biri, yabancı şirket yöneticileri ve bölgesel operasyonları olan kurumlar açısından risk algısını belirgin biçimde yükseltiyor.

Özellikle Çin’de ofisi, fabrikası, ortağı ya da müşterisi bulunan uluslararası şirketler için konu yalnız hukuki tartışma olmaktan çıkıyor. Uyum ekipleri, hukuk müşavirleri ve üst yönetimler artık tek bir kararı verirken iki farklı blokun siyasi ve ticari beklentilerini aynı anda değerlendirmek zorunda kalıyor.

Bu baskı, yalnız yaptırım uygulanan sektörlerde değil, tedarik zinciri şeffaflığı ve insan hakları kaynaklı denetimlerde de etkisini gösterebilir. Bir şirket Batı’daki kurallar gereği Çin bağlantılı bir tedarikçiyi incelemeye aldığında ya da bazı ticari ilişkileri kestiğinde, Pekin bunu kendi hukuk araçlarıyla karşılamaya yönelebilir.

Türkiye bağlantılı şirketler için de yeni risk kapısı açılıyor

Gelişmenin Türkiye açısından önemi de burada başlıyor. Çin’le ithalat, üretim, ara malı temini ve finansman ilişkisi bulunan şirketler, küresel tedarik zincirinin parçası oldukları için bu tür hukuk çatışmalarından dolaylı da olsa etkilenebilir.

Özellikle Avrupa’ya ihracat yapan, aynı zamanda Çin’den ürün ya da bileşen alan şirketler önümüzdeki dönemde daha zor bir uyum süreciyle karşılaşabilir. Bir yanda Batılı alıcıların ve düzenleyicilerin talepleri, diğer yanda Çin’in buna karşı geliştirdiği yeni hukuk zemini, ticaret kararlarını daha maliyetli hale getirebilir.

Pekin’in attığı bu adım, küresel ticarette yeni dönemin yalnız gümrük vergileri ve yaptırımlarla değil, birbiriyle çelişen hukuk alanlarıyla da şekilleneceğini gösteriyor. Şirketler için soru artık sadece hangi pazarda büyüyecekleri değil; hangi kurala uyduklarında diğer tarafta ne bedel ödeyecekleri olacak.