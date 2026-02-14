Çocuklar için suça karşı dijital kalkan: Yeni e-rehberlik sistemi başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere yönelik eğitim ve rehberlik altyapısını dijital imkanlarla genişletmeye hazırlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çocukları olası risklerden uzak tutmayı, suça sürüklenmelerini engellemeyi, bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve ailelere yön gösterici destek sunmayı amaçlayan yeni nesil "e-Rehberlik" sisteminin bu yıl içinde tanıtılması planlanıyor.

Gençlere uygun eğitim modelleri sunuluyor

Halihazırda 500 binden fazla kullanıcıya hizmet veren platformun, erken müdahale mekanizmalarıyla güçlendirileceği belirtiliyor. Çevrim içi ve yüz yüze rehberlik hizmetlerini bir araya getiren sistem aracılığıyla gençlere uygun eğitim modellerinin sunulmaya devam edileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yılın verilerine göre, söz konusu sistemden 16 bin 655 çocuk ve genç doğrudan faydalandı. Ayrıca Bakanlığın "Eğitim Deneyim Uygulama (EDU) Portalı" üzerinden uzman akademisyenler tarafından yürütülen dijital ve yüz yüze eğitim programları, 15 milyondan fazla katılımcıya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin yetenek ve beceri haritaları temel alınarak geliştirilecek olan yeni uygulama, sadece gençlere değil, ailelere de stratejik bir yol haritası sunacak. Sistem, çocukların bireysel sporlara yatkınlığından müziğe olan ilgisine kadar pek çok alanda değerlendirmeler yaparak nokta atışı yönlendirmelerde bulunacak.

Ücretsiz olarak açılacak

Bu yıl içerisinde lansmanı yapılması planlanan yeni uygulama, e-Devlet kapısı üzerinden tüm çocuk ve gençlerin kullanımına tamamen ücretsiz olarak açılacak.