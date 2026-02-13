İran-ABD savaşı başlıyor mu? Trump: Uçak gemisi yola çıktı

ABD yönetimi, İran'a karşı bölgedeki caydırıcılığını artırmak için yeni bir hamle daha yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tehditlerini sürdürürken bölgeye ikinci uçak gemisi gönderileceği iddialarının doğru olduğunu söyledi. Trump, "Uçak gemisi Gerald Ford, olası acil durumlarda hazırlık amacıyla Ortadoğu'ya doğru yola çıktı" dedi.