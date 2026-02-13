Antalya Havalimanı'nda korkutan kaza ucuz atlatıldı

Antalya Havalimanı'nda saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda Antalya-Gaziantep seferini yapan uçağın kalkış öncesi taxi ilanında seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle sol kanatta bulunan tekeri yerinden çıktı.

Dikmesi yerinden kopan teker nedeniyle uçağın kanadı zarar görürken, ARFF ekipleri olaya müdahale etti. Uçakta bulunan yolcular hızla tahliye edilirken, ekipler uçağı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Uçaktan tahliye edilen yolcular başka bir uçağa transfer edildi.

Valilikten açıklama yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre Antalya Valisi Şahin, Antalya-Gaziantep uçuşunu gerçekleştirmek üzere hazırlanan uçakta meydana gelen teknik arıza sonrası havalimanında incelemelerde bulundu.

Şahin, uçağın taksi sırasında sol iniş takımındaki teknik sorun sonrası pilotların kule ile bağlantıya geçerek hızlıca durumu bildirdiğini, 175 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Yolcularımızın güvenliği öncelik alınarak gerekli tüm tedbirler ivedilikle uygulanmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Taksi sırasında sürat olmaması nedeniyle yaralama olmadı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yolcularımızı tahliye ettik. Yedek uçak geldi, yolcularımızı o uçakla Gaziantep'e gönderiyoruz. Teknik ekipler incelemelerine başladı. Detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak."