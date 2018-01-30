Çorum Belediye Başkanı istifa etti

30 Ocak 2018

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bugün saat 17.00 itibariyle belediye başkanlığı görevinden ayrılacağını açıkladı.

Külcü, makamında düzenlediği basın toplantısında, 2001'de kurulan AK Parti'nin Çorum'da kurucu il başkanı, milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yaptığını söyledi.

Belediye başkanlığı görevini yürüttüğü yaklaşık 9 yıllık sürede Çorum'un gelişmesi ve büyümesi için güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Külcü, gelinen noktada yeni bir durum değerlendirmesi yapma ihtiyacı hasıl olduğunu vurguladı. Külcü, şöyle devam etti:

"O da şudur. Geçen hafta genel merkezimizde belediyemizle, şehrimizle ilgili bugünü, yarını, 2019 seçimlerini, adeta milletin kaderiyle kaderi örtüşür hale gelmiş olan partimizin bu seçimlere, 2019'a daha güçlü şekilde girebilmesi için belediyemizde ve şehrimizde bir yenilenmenin, bir tazelenmenin, yeni bir başlangıcın faydalı olacağı şeklinde kanaat hasıl olmuştur. Bu kanaatin sonucu olarak da bize düşen görev nedir? Nasıl onurla, vakarla o görevi devralmışsak görevi devretme gününe geldiysek aynı onurla, aynı vakarla ve aynı olgunlukla davranmak hepimizin görevi olmalıdır diye inanıyorum. Ben de kendi adıma kararımı böyle olgunlaştırdım. Bugün Allah izin verirse saat 17.00 itibarıyla belediye başkanlığı görevimden ayrılacağım."

"Parti üyeliğim devam ediyor"

Parti üyeliğinden ayrılmadığını dile getiren Külcü, "Burada özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu ayrılık bilinmelidir ki benim resmi görevimden, yani sadece belediye başkanlığımdan ayrılmayı ifade etmektedir. Partimle olan bağımda bir zafiyet söz konusu değildir ve asla olmayacaktır. Biz meseleye bir dava olarak bakanlardanız. Davada asıl olan, esas olan samimiyet ve sadakattir. Biz bu yola çıkarken bir şey olmak için çıkmadık. Dolayısıyla sadakatimiz pazara kadar değil, mezara kadardır. Herkesin bunu bu şekilde bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA