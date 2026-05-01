Cumartesi günleri eczaneler açık mı, kapalı mı?

Eczanelerin çalışma saatleri zaman zaman kontrol ediliyor. Bugün İşçi Bayramı nedeniyle eczanelerin kapalı olmasından dolayı nöbetçi eczaneler sıkça araştırılırken cumartesi günkü durum da sorgulanıyor. İşte "Cumartesi günleri eczaneler açık mı" sorusunun yanıtı...

Cumartesi günleri eczaneler açık mı?

Ülkemizde eczaneler cumartesi günleri açıktır. Hafta içinde olduğu gibi sabah 09.00, akşam 19.00'a kadar hizmet verir. 19.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler sabah saatlerine kadar açık kalır.

Pazar günleri eczaneler kapalıdır ve her bölgede bulunan nöbetçi eczaneler vatandaşların hizmetine koşar.