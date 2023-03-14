Cumhurbaşkanı adayı olmanın ücreti belli oldu

Yener, "Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 550 bin 980 lira olduğu belirlenmiştir." dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esasları açıkladı.

Yener, bugünkü toplantıda siyasi partilerce aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar, seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar, seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin ilke ve esasların belirlendiğini belirti.

YSK Başkanı "Bu yapılan çalışmalar neticesinde bağımsız aday olmak isteyenlerin yasanın ön gördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Seçmenler tarafından aday gösterilen isimler 555 bin 980 tl ödeyecek

Öte yandan seçmenler tarafından aday gösterilen Cumhurbaşkanı adayların 555 bin 980 lira ödemesini gerektiğini açıklayan Yener, bağımsız vekil adayı olmak isteyenlerin de 55 bin 898 lira ödemesi gerektiğini bildirdi.