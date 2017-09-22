Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla buluştu

22 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bazı küresel şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve Amerikan toplumunun üst düzey temsilcilerinden oluşan 70'e yakın katılımcıyla bir araya geldi. EastWest Enstitüsünün ev sahipliğinde Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonuyla düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’li dev şirketlere Türkiye’deki yatırım fırsatlarını ve ekonomik gündeme dair son gelişmeleri paylaştı.

Bilişim, ilaç, havacılık, gıda, finans ve enerji başta olmak birçok sektörde faaliyet gösteren firmaların üst düzey temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye’deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve reformlar ele alındı. Toplantıya Boeing, Citigroup, Metlife, GE, PepsiCo, Allergan, Cargill, Chevron, UBS, Blackstone, TPI, Oppenheimer, Abraaj, Coca Cola, General Atlantic ve Qinvest gibi devlerin tepe yöneticilerinin yanı sıra ABD Ticaret Odası (US Chamber of Commerce) gibi kuruluşların yöneticileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara hitabında Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırım çekmek için önemli reformlar yaptığını ve yapmaya devam ettiğini, sürekli değişen koşullara göre gerekli düzenlemeleri ve reformları yaptıklarını söyledi. Erdoğan, yatırımcılar için önemli olan fikri mülkiyet hakları konusunda yeni bir kanun çıkarttıklarını ve Türkiye’nin bu alandaki mevzuatını uluslararası mevzuatla uyumlu hale getirdiklerini söyledi. Erdoğan, birkaç ay önce üretim reform paketini çıkartarak yatırımcılara çeşitli teşvik ve kolaylıklar sağladıklarını da ifade etti. Erdoğan konuşmasında yatırımcılara her türlü destek ver teşviki verdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında: “Yatırımcılara hizmet ve destek amacıyla kurduğumuz Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız ve Cumhurbaşkanlığı makamı dâhil diğer kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımcılarla bir araya gelmesinin büyük bir önem taşıdığını söyleyen Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinde her seferinde Amerikalı firmaların üst düzey yetkilileriyle yuvarlak masa ve birebir toplantılar organize ediyoruz. Bu sefer yoğun ilgi sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programındaki sınırlı zamanı daha iyi kullanabilmek adına EastWest Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunun Amerikan toplumunun üst düzey yöneticilerini davet ettikleri programla birleştirdik, böylece çok daha fazla sayıda üst düzey katılımcıyı Sayın Cumhurbaşkanlığımızla bir araya getirme imkânımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun gündemine rağmen yatırımcılarla görüşmesi Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlara vermiş olduğu önemi gösteriyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaklaşık 10 yıl önce kurulan Ajans ile Türkiye yatırımcılara verdiği önemin bir göstergesi olarak yatırımcılara sunduğu destek ve hizmetlere kurumsal ve tüzel bir kimlik kazandırdı. Kuruluşumuzdan bu yana en büyük ilham kaynağımız Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve bizden hiçbir zaman esirgemediği desteği oldu. Biz de buradan aldığımız ilham ve destekle Türkiye’yi daha ileri noktalara taşımak ve ülkemizde istihdam sağlayan ve teknoloji transfer eden katma değerli yatırımlar çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”