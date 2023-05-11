Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekildi. Doğrusu üzüldüm…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak-Altındağ'da konuşma düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.

- Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekildi. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.