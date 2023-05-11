Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekildi. Doğrusu üzüldüm…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekildi. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar" dedi.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak-Altındağ'da konuşma düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.
- Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekildi. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz tabi yola diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.