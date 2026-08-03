Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Selman ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.