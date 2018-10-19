Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ellerini ovuşturanlar hüsrana uğradı

19 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son günlerde malum döviz kuru biraz yükseldi. Faizler aynı şekilde biraz arttı, enflasyon kıpırdadı diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Yine hedeflerimize kilitlendik, gereken tedbirleri alıp yolumuza devam ettik. Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da hüsrana uğradı' dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde öncelikle hedefimiz, eğitimi hem içerik, hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak seviyeye çıkarmaktır." dedi.

"Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi olarak sizi, aynı şekilde özel sektörü çok zorlu bir süreç bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle okulları iç içe geçirmekte kararlıyız, bunu yapacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bilim üreten, araştırma-geliştirme odaklı çalışan, her alanda kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabelayla, sadece kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz. Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir."

Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Sınırlarımız içinde ve dışında ne yaşarsak yaşayalım, asıl hedeflerimizden asla kopmadık. Başımıza hangi bela musallat edilirse edilsin yolumuzdan sapmadık, gözümüzü o menzilden ayırmadık. Daha düne kadar teröristlerle kendi sınırlarımız içinde dahi baş etmekte zorlanırken, bugün Irak'tan Suriye'ye, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar dünyanın her yerinde teröristlere hayatı zindan ediyoruz. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve inlerine girdik."