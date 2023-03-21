Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede ramazan tebriğinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musevilerin nisan ayında idrak edeceği Hamursuz Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür ederek, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik kararlılığı muhafaza ettiklerini belirtti.

Ramazan ayının yaklaşmakta olduğu bugünlerde Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerinden derin kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Herzog'a, sükuneti ve statükoyu muhafaza yönünde bugüne kadar sergilediği çabalar için teşekkür etti.