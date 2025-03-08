Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek: Emekliye bayram ikramiyesi zammı kesinleşiyor! İşte senaryolar

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ödenen bayram ikramiyesi için zam hazırlığı başladı. AK Parti, mevcut 3 bin TL’lik bayram ikramiyesinin artırılması için yasa teklifini 10 Mart’ta TBMM’ye sunacak.

Hükümet yetkilileri, 500 TL, 750 TL ve 1.000 TL’lik üç farklı zam alternatifi üzerinde duruyor. Masadaki seçeneklere göre yeni ikramiye miktarları şu şekilde olacak:

* 500 TL zam → 3.500 TL

* 750 TL zam → 3.750 TL

* 1.000 TL zam → 4.000 TL

1.000 TL’lik artış seçeneğinin ağır bastığı ve bu rakamın Meclis'te kabul edilmesi halinde emeklilerin 4 bin TL ikramiye alacağı belirtiliyor.

Zamlı bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; torba yasa teklifine eklenecek düzenleme, önümüzdeki hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak yasalaşacak. Hedef, Ramazan Bayramı öncesinde zamlı ikramiyenin hesaplara yatması.

Emekli ikramiyesinde son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Son karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra resmileşecek. Çalışmalar sonucunda 1.000 TL’lik zam seçeneğinin öne çıktığı ve emeklilerin 4 bin TL ikramiye almasının yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Milyonlarca emekli, bayram öncesinde zamlı ikramiye müjdesinin açıklanmasını bekliyor.