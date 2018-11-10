Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı'nın katilleri belli

10 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda Paris'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Paris'te ABD Başkanı Trump'la vakit bulursak görüşme yapacaklarını belirten Erdoğan, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak, “Cemal Kaşıkçı ile ilgili elimizde bilgi var, gelen 15 kişi kesinlikle faili ve cesedin yerini biliyor. Cemal Kaşıkçı ile ilgili tapeleri verdik. Kaşıkçı ile ilgili gelen savcı ipe un sermek için geldi. Cemal Kaşıkçı'nın katilleri gelen 15 veya 18 kişinin içindedir. Başka yerde aramaya gerek yok.” dedi.

Erdoğan, açıklamanın ardından özel uçak "TC-TRK" ile saat 14.40'ta Fransa'nın başkenti Paris'e hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Paris'e gitti.

Kaynak: AA