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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet kıraathaneleri kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki mitingde yaptığı konuşmada, "Millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet kıraathaneleri kuracağız
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Erdoğan, "Güçlü Türkiye için, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum." dedi.

"Millet kıraathaneleri kuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak." dedi.

Kaynak: AA

Son dakika seçim 24 haziran 2018 Recep Tayyip Erdoğan

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