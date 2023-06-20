Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Haber Merkezi
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Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.
İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum."