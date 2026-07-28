Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ahbap' açıklaması: Depremde fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan dezenformasyon süreçlerine ve devam eden soruşturmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, özellikle afet dönemlerinde devletin hem sahada vatandaşların yanında olduğunu hem de bilgi kirliliğiyle mücadele ettiğini belirterek, "Özellikle Kovid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde hem içerden hem de dışardan çok yoğun iletişim saldırılarıyla muhatap olduk. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan bazı çevrelerce köpürtülen dezenformasyonlarla mücadele etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"Adalete hesap veriyor"

Konuşmasının devamında, deprem dönemine ilişkin Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturmaya da işaret eden Erdoğan, "Çarpık ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor. Depremde fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Bu önemli toplantının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Geçen sene şuranın hazırlık çalışmalarını başlattık. Özgün ve yenilikçi fikirleriyle ufkumuzu genişleten genç kardeşlerimize bilhassa şükranlarımı sunuyorum. İletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizilecek.

"Her gün yeni bir gelişme kaydediliyor"

Yeni medya araçları bilgiye ulaşımı hızlandırdı. Bugün bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığı bir dönemin içindeyiz. Neredeyse her gün yeni bir gelişme kaydediliyor. Dünyanın bir ucunda meydana gelen herhangi bir hadise dakikalar hatta saniyeler içinde dünyaya yayılıyor. Eskiden saatlerimizi alan işler artık sadece dakikalar içinde tek bir tuş veya komutla halledilebiliyor. Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı ciddi oranda belirlemekte.

Özellikle Kovid-19 salgını, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde, hem içerden hem de dışardan çok yoğun iletişim saldırılarıyla muhatap olduk. Devlet olarak bir taraftan tüm imkanlarımızla afetzedelerimizin yardımına koşarken diğer taraftan bazı çevrelerce köpürtülen dezenformasyonlarla mücadele etmek zorunda kaldık.

"Çarpık ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor"

Çarpık ilişkiler tek tek ortaya çıkıyor. Ortaya dökülen bilgi ve belgeler 6 Şubat depremleri sürecinde devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkıyor. Depremi kullanarak siyasi, ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor.

"Dezenformasyon milli güvenlik meselesidir"

Ucu nereye varırsa varsın gerilimden ve kutuplaşmadan medet umanların ellerindeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz. Dezenformasyonun her çeşidiyle mücadeleyi, ülkemiz, demokrasimiz ve toplumsal barışımız açısından bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.