Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış çağrısı: Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’nda dünya gündemine ilişkin kritik mesajlar verdi. Konuşmasında bölgesel çatışmalar ve küresel barış arayışına değinen Erdoğan, Türkiye’nin diplomasi alanındaki rolünü hatırlattı.

"Ukrayna-Rusya savaşına somut katkıya hazırız"

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesinin Türkiye’nin temel temennisi olduğunu belirterek, barışa yönelik her türlü diplomatik girişime somut katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugünkü forumu çok anlamlı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bağımsızlığından bu yana Türkmenistan'ın her başarısıyla seviniyoruz. Türkmenistan örnek bir ülke haline gelmiştir.

Türkmenistan ve Türkiye iki kardeş ülkedir. Türkmenistan'la atasözlerimiz gibi kalbimiz de menzilimiz de birdir. İlişkilerimizi her alanda ilerletip dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarımızı beşeri ilişkilerimizle taçlandırıyoruz.Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde uluslararası diyalog ve barışın tesisi için elimizi taşın altına sokmamız gerekiyor. Çevremizde bir barış kuşağı oluşturmanın gayreti içindeyiz.

"Savaşın sona ermesi temennimizdir"

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi temennimizdir. Diplomatik gelişmelere somut destek vermeye hazırız.

"Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı"

İsrail'in ihlaline rağmen süren ateşkes kırılgandır. Uluslararası toplumun desteği şarttır. Barışın tesisine Filistinliler de dahil olmalıdır. Nihai hedef ise iki devletli çözümdür. Uluslararası toplumun Filistin halkına borcunu ödemesinin vakti gelmiştir. Türkiye adil, tarafsız yaklaşımıyla arabuluculuk alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri.2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla silahlı çatışmaya şahit oluyoruz. Barış ancak adaletle mümkündür.

Bizleri bir araya getiren kıymetli kardeşim Serdar Berdimuhammedov'a teşekkür ediyorum.