Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümü mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun harimiismetine uzanan kirli elleri topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız Büyük Taarruz'un 104'üncü seneidevriyesinde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bağımsızlığımız için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.