Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Halkımızı rahatlatan bizdik yine biz olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan TOBB üyelerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

- Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep beraber yol yürüdük. Demokrasimize tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Ekonomimizi çökermeye çalışan saldırıları beraber püskürttük. Türk ekonomisini her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında beraber büyüttük. TOGG projesini gerçeğe dönüştürdük. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Son 21 yıla damga vuran eşsiz başarı hikayesini kamu-özel sektör iş birliği ile beraber yazdık.

- Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız.

- İş dünyası ile STK ile siyaset kurumu ile el birliği, gönül birliği içinde Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. TOBB üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimize ulaşmamız noktasında üzerlerine düşen görevleri en güzel şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Ben sizlerin desteğine güveniyorum.

“Seçim sonuçlarını çok iyi analiz edeceğiz”

- Tarihimizin en önemli seçim süreçlerinden birini önceki gün tamamladık. Her iki seçimi de demokrasimize yakışır bir olgunlukla gerçekleştirdik. Hiçbir müessif hadisenin yaşanmasına izin vermeden, rekor katılımla vatandaşlık görevimizi ifa ettik. Yüzde 90'lara dayanan bir katılım. Tercihini sandığa yansıtan her bir vatandaşıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

- Seçim sonuçlarını çok iyi analiz edeceğiz. Ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Seçim maratonunun kazananı Türk demokrasisidir.

Enflasyonu tek haneye indireceğiz

- Bir diğer gündem maddemiz enflasyonun yol açtığı yıkımlardır. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Yüksek enflasyonu tek haneye indirerek halkımızı rahatlatan bizdik yine biz olacağız.

- Kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Bize de gelecek olan dünya liderleri var.

- Son dönemde adeta bir siyasi şantaj sorunu olan vize sorununu inşallah en kısa sürede hal yoluna koyacağız.