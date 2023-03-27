Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Gece gündüz çalışıyoruz, Ulaştırma Bakanımız burada ilk günden beri koordinasyonu yürütüyor. Tüm ekiplerimiz ilk günden beri burada çalışıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum, Allah kendilerinden razı olsun.

Konteyner sayımızı 100 bine çıkaracağız

Arama kurtarma çalışmalarının yerini zamanla enkaz kaldırma çalışmaları aldı. Çadırdan konteynera kadar tüm barınma imkanlarını seferber ettik. 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Depremden hasar alan illerimizin tamamında konteyner sayımızı 100 bine çıkaracağız. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı.

Kentsel dönüşüm ile diğer alanları da güvenli hale getireceğiz

Deprem bölgesinde ilk yılda 319 bin konut inşa edeceğiz. Adıyaman'da 50 bin ev, 23 bin köy evi inşa edeceğiz. Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm ile diğer alanları da güvenli hale getireceğiz.

Ödemelerle destek oluyoruz

Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bine ulaştı. 500 bin konut ve 1 milyon alt yapılı arsa projemizin deprem bölgesini kapsayan kısmıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Deprem gününden beri vatandaşlarımıza çeşitli kalemlerde yaptığımız ödemelerle destek oluyoruz.

"Yüz binlerce liraya tekabül eden desteği sağlıyoruz"

Misafirhanelerde, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çarkları yeniden döndürmek için sanayicilerimize sunduğumuz imkanlar var. Çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz.

Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz

Kalıcı konutlar yapılana kadar yüz binlerce liraya tekabül eden maddi desteği sağlıyoruz. Diğer afetlerde konutların maliyetinin 3'te biri fiyatına verdik. Bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz evlerin aylık ödemesi 510 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip 3+1 evde 990 liraya çıkıyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz.

Devlet vatandaşlarına evlerini hibe seviyesinde teslim ediyor

Vade süresi olan 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu kapatmak isteyenler yüzde 20 indirimden yararlanıyor. Evinin sigortası olan vatandaşlarımız oradan da ödeme alabiliyor. Süreç içerisinde yapılan ödemeler, verilen destekler göz önüne alındığında devlet vatandaşlarına evlerine hibe seviyesinde teslim ediyor.

"Bay Bay Kemal yine yanlış beyanlarda bulunuyor"

Birilerinin milletin ne yaşandığından habersiz oldukları anlaşılıyor. Maalesef bunlar her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz, yine yalan yanlış beyanlarla ne diyor? Biz geleceğiz, geldikten sonra da her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var, bunlar Adıyaman'a ulaştılar mı? Ama AK Partili belediyeler ilk günden beri buradalar.

Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman'ın canını yakmış olabilir

Açık konuşuyorum, dünyada bu kadar kısa sürede böylesine bir konut inşası yok. Geçmişteki rezillikleri anlatmaya gerek bile duymuyorum.

Afet yaralarını sarmadan biz huzur bulmayacağız. Ramazan ayını bu kutlu mücadelenin sembolü haline getirmek için işte burada sizlerle birlikteyiz. Adıyaman uzunca bir sene hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşamamıştır. Kalkınma atılımlarımız sayesinde Adıyaman'ın önünde yepyeni bir dönem açtık. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman'ın canını yakmış olabilir. Adıyaman hedefine doğru yürüyecektir.